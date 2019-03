Roosendaler Molenaar verrast door ontslag: ‘Resultaten met deze selectie nog boven verwachting’

Dat liet de 50-jarige Molenaar dinsdag weten voor de camera van FOX Sports. ,,Er is wel wat discussie aan vooraf gegaan in het gesprek”, liet de voormalig speler van RBC Roosendaal weten. Molenaar werd in de zomer van 2017 aangesteld in Kerkrade. Daarvoor had hij onder meer Halsteren en FC Volendam onder zijn hoede. Molenaar was ook assistent bij NEC. Ondanks de degradatie uit de eredivisie mocht Molenaar deze zomer aanblijven. Dinsdag werd hij alsnog de laan uitgestuurd.

Lees ook Roda JC ontslaat trainer Robert Molenaar Lees meer

Hij kan zich niet helemaal vinden in de redenen die aangehaald werden voor het gesprek. ,,In de zomer is de club bijna failliet gegaan en is er in allerijl een selectie samengesteld die niet past bij de grootte van de club. Ik heb ook op de man af gevraagd: hoe gaan we dan de technische staf evalueren? Toen is mij letterlijk verteld: maak je daar maar niet druk om, als er maar passie en strijd in zit. Daarmee was voor mij het hellend vlak al geboren, want vaak zie je dat passie en strijd gerelateerd wordt aan de uitslag van de wedstrijd.”