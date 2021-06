Roosendaler Desley Ubbink vindt snel nieuwe club en voegt ook Roemenië toe aan zijn voetbal-cv

Kazachstan, Slowakije en Polen had hij al afgevinkt: nu gaat Desley Ubbink aan de slag in Roemenië. De middenvelder uit Roosendaal heeft een contract voor één seizoen getekend bij UTA Arad.

De 28-jarige middenvelder speelt al vanaf zijn negentiende in het buitenland. Zijn ontdekkingstocht begon in Kazachstan, bij FK Taraz. Daarna maakte hij een binnenlandse transfer naar Shaktar Karaganda. In 2017 maakte hij de overstap naar AS Trencin in Slowakije. De laatste twee jaar voetbalde Ubbink in Polen bij Podbeskidzie. Bij die laatste club liep zijn contract deze zomer af.

Lang heeft de Roosendaalse aanvallende speler niet in onzekerheid gezeten. Deze week werd hij gepresenteerd bij het Roemeense UTA Arad. De club uit textielstad Arad is zesvoudig landskampioen, voor het laatst werd de titel gevierd in 1970. In dat jaar schakelde de ploeg ook Feyenoord uit in de Europa Cup. UTA eindigde afgelopen seizoen op de tiende plek op het hoogste niveau, de Liga 1.

Het leven als voetbalavonturier bevalt Ubbink uitstekend, vertelde hij begin dit jaar. ,,Ik speel al sinds mijn negentiende in het buitenland. Toen wist ik niet waar ik aan begon, ik woonde nog bij mijn ouders. In het begin had ik wel eens heimwee, maar je leert voor jezelf te leven, je wordt er hard van. Het heeft me sterker gemaakt als persoon. Nu vind ik het mooi om deze avonturen aan te gaan. Andere landen en culturen, op een andere manier naar voetbal kijken. Heel interessant om mee te maken.”