Roosendaler Desley Ubbink laat contract ontbinden bij Feyenoord-beul Trencín

Desley Ubbink kan op zoek naar een nieuwe club. De aanvallende middenvelder uit Roosendaal liet in overleg zijn contract ontbinden bij het Slowaakse AS Trencín en is nu transfervrij.

Dat meldt de Slowaakse club. Ubbink (26) speelde sinds januari 2017 voor Trencín en kwam in totaal tot 81 officiële wedstrijden. Daarin scoorde hij vijftien keer en leverde hij 31 assists.

Onder leiding van Ricardo Moniz schakelde Trencín vorig seizoen Feyenoord uit in de voorronde van de Europa League. Ubbink kreeg in allebei de duels speelminuten. In de eerste competitiewedstrijd van dit seizoen, op 20 juli, droeg Ubbink voor het laatst het shirt van Trencín. Hij mocht een kwartier voor tijd invallen. Vorig seizoen was hij nog onbetwiste basisspeler en droeg hij driemaal de aanvoerdersband.

,,Desley is vanaf zijn komst heel belangrijk voor ons geweest. Vooral in het seizoen 2017-2018 deed hij geweldige dingen en was hij een van de beste spelers van de competitie. We danken hem voor alles wat hij heeft gedaan voor de club”, laat Trencín weten in een statement. Bij Trencín, waar sinds deze zomer ook Ryan Koolwijk en Ruben Ligeon onder contract staan, had Ubbink dit seizoen weinig perspectief meer, waardoor beide partijen een contractontbinding overeenkwamen.