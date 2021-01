Roosendaler Desley Ubbink geniet van het leven als voetbalavonturier: ‘Het maakt me sterker als persoon’

Net als bij ons in Nederland heeft corona ook in Polen het leven grotendeels platgelegd. Maar Desley Ubbink streek er eind 2019 neer en heeft nog voor het uitbreken van de pandemie zijn nieuwe woonplaats kunnen ontdekken: Bielsko-Biała. Een stad met zo’n 200 duizend inwoners, in het zuiden van Polen, op een kleine honderd kilometer van Krakau. Vanwege de architectuur ook wel ‘Klein Wenen’ genoemd. ,,Het is hier super mooi. Midden in de bergen. De stad heeft een mooi centrum met leuke barretjes en eettentjes. Nu is er even weinig te doen, maar normaal gesproken kan ik me hier prima vermaken.”