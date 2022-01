Roosendaalse broers Ould-Chikh samen op het veld voor Volendam: ‘Denk dat onze ouders heel trots zijn’

De één was op jonge leeftijd een geroemd toptalent, de ander is een laatbloeier. In de jeugd speelden ze bij dezelfde clubs in Roosendaal, RSC Alliance en RBC, maar nooit stonden ze samen op het veld. Afgelopen vrijdag veranderde dat. In Breda, in het shirt van de koploper van de eerste divisie: FC Volendam. De jongste van de twee, Walid, begon in de basis en speelde alweer zijn tiende wedstrijd, Bilal sloot pas in de winterstop aan en maakte na rust tegen NAC (0-0) zijn debuut.