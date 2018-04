Roompot nog zeker twee jaar door met wielerploeg

,,We zijn erg blij met de samenwerking, we willen hiermee een signaal afgeven'', aldus Van Cutsem.

Roompot, aanbieder van vakantieparken in Nederland, is sinds 2015 actief als hoofdsponsor van de ploeg die nu als Roompot-Nederlandse Loterij door het leven gaat. ,,Wij zijn natuurlijk bijzonder verheugd met het vertrouwen dat Roompot Vakanties heeft gegeven in de toekomst van onze wielerploeg. We kunnen als organisatie nu de volgende stap zetten in onze groeiplannen en ambities'', aldus Zijlaard.