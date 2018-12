Ronald Koeman: Prachtige loting voor Ajax

,,Spelen tegen Real Madrid is momenteel om meerdere redenen prachtig. Uiteraard als affiche, maar ook sportief”, zegt de bondscoach van Oranje. ,,Het beeld wat je nu van Real krijgt, getuigt niet van stabiliteit. Wisselvallige prestaties, wisselingen in het elftal en op de trainersbank. Misschien dat het beeld straks in februari/maart iets anders is, maar ik schat Barcelona bijvoorbeeld sterker in dan Real. Tegen Madrid kun je sowieso ook altijd goed voetballen. Die ruimte krijg je. Je kunt denken: Ajax had beter FC Porto geloot. Op papier oogt dat misschien makkelijker, maar in de praktijk is dat lang niet altijd zo als Nederlandse clubs tegen Portugese ploegen spelen.”