Ronald Koeman kijkt uit naar nieuwe periode bij Oranje: ‘We gaan verder op de ingezette weg’

PodcastVanaf 1 januari 2023 begint Ronald Koeman (59) aan zijn tweede periode als bondscoach van het Nederlands elftal. Dat heeft de KNVB zojuist bevestigd. Koeman, die voor zijn overstap naar FC Barcelona in augustus 2020 al 2,5 jaar bondscoach was, volgt na het WK in Qatar Louis van Gaal op. Hij tekende een contract tot en met het WK van 2026 in Mexico, Canada en de Verenigde Staten.

In zijn eerste periode als bondscoach speelde het Nederlands elftal twintig wedstrijden onder leiding van Koeman. Elf duels werden gewonnen, vijf eindigden er gelijk en Oranje verloor er vier. Nederland bereikte in 2019 de finale van de Nations League, waarin Portugal met 1-0 te sterk was.

,,Ik kijk uit naar de nieuwe samenwerking", zegt Koeman op de site van de KNVB. ,,Een kleine anderhalf jaar geleden ben ik bepaald niet uit onvrede bij het Nederlands elftal vertrokken. Mijn verblijf voelde goed, de resultaten waren goed en de klik met de internationals was goed. We gaan straks op die ingezette weg verder. Dat staat vast voor mij.”



Van Gaal gaf twee weken geleden, tijdens de vorige interlandperiode met Oranje, aan de KNVB te hebben geadviseerd voor Koeman te gaan. De huidige bondscoach noemde dat de meest logische keuze.

Quote De aflossing van de wacht valt straks namelijk op een a-typisch moment Marianne van Leeuwen

De KNVB polste Koeman al aan het begin van dit jaar, zegt directeur betaald voetbal Marianne van Leeuwen. ,,Ik wilde niet wachten met het invullen van de opvolging van Van Gaal. De aflossing van de wacht valt straks namelijk op een a-typisch moment; het einde van het kalenderjaar, een periode waarin toptrainers al lang en breed onder contract staan en de spoeling dus dun is. Al medio januari hebben we daarom besloten contact op te nemen met Ronald, die beschikbaar was. Vervolgens zijn we er in een paar gesprekken met elkaar uitgekomen. We zijn er erg blij mee dat Ronald volgend jaar terugkeert. Tijdens zijn eerdere ‘termijn’ als bondscoach heerste er grote tevredenheid over zijn werk en de resultaten.”

Frank de Boer

Met de aanstelling van Koeman kiest de KNVB opnieuw voor iemand die eerder al eens bondscoach van Oranje was. De voormalige verdediger had eerder van februari 2018 tot augustus 2020 het Nederlands elftal onder zijn hoede. Na het vertrek van Koeman naar FC Barcelona, nu ruim anderhalf jaar geleden, kwam de voetbalbond uit bij Frank de Boer. Onder leiding van de oud-coach van Ajax strandde Oranje vorig jaar in de achtste finales van het EK tegen Tsjechië (0-2).

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Louis van Gaal begon daarop voor de derde keer als bondscoach van Oranje. De 70-jarige trainer had eerder de leiding van 2000 tot 2002 en van 2012 tot 2014. Na het succesvolle WK van 2014 in Brazilië, waar het Nederlands elftal als derde eindigde, koos de KNVB voor Guus Hiddink. Ook de Achterhoeker was al eerder bondscoach, van 1994 tot 1998. Hiddink moest in 2015 vertrekken.

Danny Blind had van juli 2015 tot en met maart 2017 de leiding over het Nederlands elftal. In de zomer van 2017 stelde de KNVB, in de hoop het WK van 2018 alsnog te halen, Dick Advocaat aan. Voor Advocaat betekende dat zijn derde periode als bondscoach van Oranje. Eerder was hij dat van 1992 tot 1994 en van 2002 tot 2004.