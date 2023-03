Ronald Koeman is niet blij met opmerking Tete en twijfelt over verdedigende kwaliteiten Frimpong

Ronald Koeman is vol vertrouwen in aanloop naar het eerste EK-kwalificatieduel met Frankrijk. De 59-jarige bondscoach stelt in de persconferentie dat de Fransen een geduchte tegenstander zijn. ,,Maar we kunnen zeker winnen.”

Koeman weet ook al wat nodig is om van Frankrijk te winnen: ,,Het is normaal gesproken geen team dat hoog druk zet. Je zult goed aan de bal moeten zijn, driehoekjes maken. Gezien de kwaliteit moet je de restverdediging op orde hebben. Daar willen we nog wel een aantal trainingen voor gebruiken.”

Met Oranje gaat Koeman in een ander systeem spelen dan voorganger Louis van Gaal: ,,Ik denk niet dat er veel tijd in het omgooien van het systeem moet zitten, veel jongens spelen dit systeem ook bij hun clubs.” Tegen Frankrijk en Gibraltar zal er 4-3-3 gespeeld worden.

Geen Kenny Tete en Jeremie Frimpong

Kenny Tete zit niet bij de selectie en dat zorgde voor teleurstelling bij de rechtsback. Hij gaf aan dat voor zijn gevoel ‘met zijn balletjes werd gespeeld’. Koeman heeft het naar eigen zeggen niet meegekregen. ,,Voor nu valt de keuze op iemand anders en ik ben niet rancuneus naar aanleiding van deze uitspraken. Misschien ga ik hem even bellen na de interlandperiode.”

Blij met de kritiek was de bondscoach zeker niet: ,,Als hij op iemand geen kritiek kan leveren, dan ben ik het. Hij was altijd in beeld bij mij tijdens mijn vorige periode als bondscoach, maar uiteindelijk valt de keuze nu op iemand anders.”

Ook Jeremie Frimpong is er niet bij. De rechtsback maakte onder Louis van Gaal wel deel uit van de WK-selectie. ,,Dat heeft vooral te maken met het systeem. Als je hem ziet spelen, past hij niet in mijn systeem. Hij speelt meer als rechtsbuiten dan als rechtsback. Ik heb hem weleens zien spelen als verdedigende rechtsback. Ik heb twijfels over zijn verdedigende kwaliteiten.”

Ervaren Wijnaldum en Blind van de partij

Georginio Wijnaldum keert terug in de selectie en is meteen reserve-aanvoerder. Oranje-routinier Daley Blind maakt kans op zijn 100ste interland, maar moet zich nog niet rijk rekenen. ,,Ik heb hem verteld dat hij niet de eerste keuze is op de linksbackpositie”, aldus Koeman.

Vincent Janssen en Luuk de Jong stelden zich niet beschikbaar voor Oranje en dus wordt het puzzelen voor Koeman in de spits. Wout Weghorst en Brian Brobbey mogen de komende twee interlands de strijd aangaan met Memphis Depay.

Koeman fel tegen uitbreiding WK naar 48 landen

De bondscoach van Oranje denkt dat door de uitbreiding van het wereldkampioenschap de vakantie van zijn spelers in het gedrang komt. ,,Dat er meer landen mogen meedoen, vind ik slecht voor de spelers. Want dat betekent dat de agenda nóg voller wordt en dat het toernooi tien dagen langer gaat duren. Je praat wel over de vakantie van spelers. Het houdt maar niet op.”

,,Weghorst is absoluut geen plan B, hij ontwikkelt zich dusdanig dat hij een serieuze optie is”, aldus Koeman, die de spits van Manchester United in elk geval niet zoals Erik ten Hag op de ‘10’-positie gaat opstellen. Brobbey kreeg de voorkeur boven onder anderen Thijs Dallinga. ,,We hebben hem gevolgd, maar ik heb de keuze gemaakt voor Brobbey. Ik wil hem tien dagen zien. Ik denk dat hij uiteindelijk beter wordt.”

Donyell Malen zat niet in de voorselectie, maar is vanwege de blessure van Steven Bergwijn tóch opgeroepen. Koeman: ,,Het moment dat we de voorselectie maakten, speelde hij niet. Hij viel zelfs niet in. De laatste twee weken heeft hij rechtsbuiten gespeeld. Bergwijn was in mijn optiek een van de rechtsbuitens, dus ik wissel een rechtsbuiten in. Ik haal een jongen erbij die gewend is om op die positie te spelen.”

