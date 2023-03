Ronald Koeman: ‘Het was heel onrustig afgelopen week, maar dat wil ik niet als excuus gebruiken’

Koeman was zeer kritisch op zijn spelers na de dramatische start in de kwalificatiereeks voor het EK 2024 in Duitsland. ,,Als je dusdanige fouten maakt op die plekken, dan is Frankrijk veel te goed voor ons. Als je naar de eerste goal kijkt, daar wachten ze op. Ze hebben de bal nog niet geraakt, maar als je op 20 meter van de goal de bal verliest straffen zij dat af en sta je meteen al achter. We hadden daar vooraf zo op gehamerd. Na zeven minuten kom je dan al met 2-0 achter en dan spelen zij de wedstrijd makkelijk uit. Ze wachten dan op de momenten dat ze kunnen counteren", sprak Koeman na de wedstrijd bij de NOS.

,,We maken fouten op plekken waar je dat never nooit mag doen. Na die 2-0 zijn er nog wel een paar momenten dat je misschien nog de 2-1 kunt maken, maar na 3-0 is het over. Fouten maken kan, maar niet op die plekken. Dat mag gewoon niet gebeuren. Punt.”

Koeman zal zijn team snel moeten opladen, want maandagavond wacht al de volgende wedstrijd als Gibraltar op bezoek komt in de Kuip. Het resultaat in Frankrijk kwam duidelijk hard aan bij de bondscoach, die na drie jaar terug is als bondscoach. ,,Dit was kansloos. Zeker als je weet tegen wie je speelt ben je dan wel bang voor een grote uitslag. 4-0 is nog steeds vrij fors, maar het kan nog veel erger tegen zo'n ploeg. Je kunt altijd discussie hebben over keuzes die je maakt, maar volgens mij lag dit niet aan het systeem. Als je balverlies lijdt op 20 meter van het doel, dan ligt dat niet aan het systeem. In fases van wedstrijden ging het goed aan de bal, maar het is de klasse van Frankrijk om het af te straffen als wij de bal verliezen.”

,,Ik had van iedereen meer verwacht. Het is een teamprestatie die ondermaats is. We wisten dat dit de zwaarste wedstrijd is, maar dit is niet goed genoeg. Als je hier 2-1 verliest hou je toch een beter gevoel over aan zo'n wedstrijd, maar ik verwacht een goede reactie maandag tegen Gibraltar. De spelers zullen dat ook wel weten. We moeten hier niet te lang bij stilstaan, want maandag moeten we er weer staan. Ik denk dat dit alleen maar positief kan uitwerken. Iedereen weet nu weer waar we staan, zeker als niet iedereen beschikbaar is. Vanaf het begin hebben we duidelijk aangegeven wat we willen, maar ik had niet verwacht dat het verschil met Frankrijk zo groot zou zijn.”

,,Het is natuurlijk geen ideale voorbereiding geweest. Dat hadden we ook nog niet eerder meegemaakt. Het was allemaal heel onrustig afgelopen week, maar dat wil ik niet als excuus gebruiken. Er zijn momenten geweest waarop we gefaald hebben en dat tegen een tegenstander die dat kan afstraffen. De blessure van Lutsharel Geertruida ziet er slecht uit, het lijkt erop dat het zijn hamstring is.”

Programma EK-kwalificatie

Standen EK-kwalificatie

Statistieken EK-kwalificatie

