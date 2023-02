Ron Jans na nederlaag bij PSV kritisch op spelers FC Twente: ‘Iedereen zal zich moeten bewijzen’

Jans zei kort na de wedstrijd niet uit te sluiten wijzigingen door te voeren. In zijn laatste zes duels kreeg FC Twente 9 doelpunten tegen. Dat zijn er net zoveel als in de zeventien wedstrijden daarvoor. ,,Als trainer kun je op een gegeven moment kiezen voor spelers die taakbewuster zijn. Ook anderen kunnen een kans grijpen. Maar we gaan het van de week eerst rustig analyseren”, aldus Jans.

FC Twente deed lang mee met de topclubs in de strijd om de titel. Na de nederlaag van vorige week bij Go Ahead Eagles (2-0) en het verlies bij PSV is de achterstand op koploper Feyenoord tot 12 punten opgelopen. Jans: ,,We zullen alle zeilen moeten bijzetten om nog iets moois van dit seizoen te maken. Iedereen zal zich moeten bewijzen. Willen we weer omhoog kijken, dan zullen we vanaf volgende week weer een goede reeks moeten neerzetten.”