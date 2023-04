Rol Roman Abramovitsj bij Vitesse onder de loep bij de KNVB

De KNVB wil opheldering over de rol van Roman Abramovitsj bij Vitesse. De club moet van de licentiecommissie vragen beantwoorden over de invloed van de Rus in Arnhem in de voorbije twaalf jaar. Bij overtredingen kan de voetbalbond straffen opleggen aan de eredivisionist.

De licentiecommissie stelt de vragen in het kader van het overnameproces. Vitesse komt in handen van de Amerikaanse zakenman Coley Parry en de Common Group. Daarmee eindigt het Russische tijdperk in Arnhem. Onder druk van de oorlog in Oekraïne heeft Valeri Oyf zich vorig jaar maart teruggetrokken uit de hoofdstad van Gelderland.

Oligarch-bestanden

De licentiecommissie voert druk uit op Vitesse vanwege de zogeheten Oligarch-bestanden. Dat zijn documenten met gelekte gegevens afkomstig uit Cyprus. Uit de paperassen zou blijken dat Abramovitsj in zijn tijd als eigenaar van de Engelse topclub Chelsea in het geheim voor ten minste 117 miljoen euro in Vitesse heeft gestopt.

Het geld van de Rus, miljardair geworden door de handel in olie en gas, zou via brievenbusfirma’s in belastingparadijzen als de Maagendeilanden en Belize indirect naar Arnhem zijn gevloeid. De onthullingen komen van de Britse krant The Guardian met hulp van het Bureau of Investigative Journalism.

Russische overname

Vitesse werd in 2010 door de Russen overgenomen. Op papier waren achtereenvolgens Alexander Tsjigirinski en Oyf de eigenaren. Merab Jordania fungeerde van 2010 tot 2013 als zetbaas van de Russen.

Abramovitsj kocht Chelsea al in 2003. Gedeeld eigenaarschap mocht volgens de richtlijnen van de KNVB niet. De Oligarch-bestanden duiden op financiering van Abramovitsj, (nog) niet op eigenaarschap. Maar die verdenking is er altijd geweest. Ook vanuit de voetbalbond.

Integriteit aangetast

De KNVB neemt de zaak zodoende hoog op. ,,Als het klopt, is in strijd met onze regelgeving gehandeld en is de integriteit van de competities betaald voetbal aangetast”, stelt een KNVB-woordvoerder. ,,Dat betreuren wij niet alleen, dat vinden we ook ernstig. Als zou blijken dat de licentiecommissie verkeerd is geïnformeerd, kunnen sancties worden opgelegd.”

Snel antwoorden

Vitesse heeft directe betrokkenheid of eigenaarschap van Abramovitsj altijd ontkend. De club huldigt dat standpunt ook nu. ,,We zullen vragen zo goed en snel mogelijk beantwoorden”, zegt interim-algemeen directeur Peter Rovers van de eredivisieclub.

Rovers verwacht dat het overnameproces door de kwestie wel vertraging oploopt. ,,Maar het is uiteraard ook in ons belang dat alles zorgvuldig gebeurt.”