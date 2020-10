Roger wordt de redder van ‘Mootje’

PSV casht door falen Basel, Kopenhagen en Sporting én zit in pot 1 bij EL-loting

2 oktober PSV is door de winst op Rosenborg en de uitslagen op andere velden verzekerd van een plek in pot één van de loting voor de groepsfase van de Europa League. Daarmee ontloopt de ploeg vrijdag bij de loting de op papier sterkste tegenstanders, zoals Arsenal, Tottenham Hotspur, AS Roma en SSC Napoli. Vrijdag om 13.00 wordt duidelijk welke ploegen de Eindhovense club dit najaar treft.