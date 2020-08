Roger Schmidt ziet bij PSV interne strijd op alle fronten

Bij PSV is het voorlopig nog roeien met de riemen die er zijn. Door het uitblijven van inkomende transfers is de nieuwe trainer Roger Schmidt nog aangewezen op bijna dertig enthousiaste en veelal jonge manschappen die vorig seizoen al onder contract stonden. De coach oogde vorige week in Duitsland aangenaam verrast over het potentieel van de huidige selectie en ziet een heftige interne competitie ontstaan. Dat gebeurt omdat de coach zijn definitieve keuzes zo lang mogelijk uitstelt. Als het aan hem ligt zelfs tot vlak voor de competitiestart in september.