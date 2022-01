Roger Schmidt zag PSV zwoegen tegen Telstar: 'We moesten knokken voor de zege’

Schmidt miste een handvol spelers en hield, ook met het oog op de topper tegen Ajax van zondag, Cody Gakpo op de bank. De aanvaller moest er na de rust, bij een 1-1-stand, alsnog in en zag Joey Veerman het winnende doelpunt maken. ,,Een aantal spelers is niet 100 procent. Het is elke keer een puzzel. We kunnen nu niet in dezelfde opstelling drie wedstrijden op rij spelen”, zei Schmidt, die onder meer geen beroep kan doen op basiskrachten als Ibrahim Sangaré (Afrika Cup) en André Ramalho (geblesseerd). Na rust haalde hij Mario Götze en Yorbe Vertessen naar de kant. De Israëliër Eran Zahavi kon voor het eerst sinds november na een knieblessure weer invallen.



,,Het is nooit makkelijk tegen een scherpe tegenstander. Telstar deed het goed. Je moet accepteren dat het dan moeilijk gaat en blijven zoeken naar oplossingen. We hebben twee keer gescoord en gewonnen”, aldus Schmidt.