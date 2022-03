Roger Schmidt over de blessures bij PSV én de bekerfinale: ‘We weten hoe we Ajax kunnen kloppen’

‘De emotionele smeekbede van het gezin Neres werd genegeerd, een slechte beurt van koploper Ajax’

De prachtige vriendin van David Neres is des duivels. De stoom komt uit haar oren. In een post op Instagram vaart Kira Winona uit tegen de vorige club van haar vriend: ,, Ajax gaf helemaal niets om David! Ze hebben nooit gevraagd of hij in orde was. We vroegen de club om hulp en we kregen te horen dat het hun zaken niet waren. Schaam je!’’

