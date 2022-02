Roger Schmidt neemt het in Israël op voor PSV’ers: ‘Zo makkelijk is het allemaal niet’

Schmidt wilde na afloop niet te veel meegaan met de stelling dat het gebodene van Eindhovense zijde erg pover was. ,,Iedereen denkt van tevoren dat we wel even doorgaan, maar zo makkelijk is het allemaal niet in dit schema. Het gaat erom dat wij doorkomen en dat is gelukt. Maccabi speelde een heel gepassioneerde wedstrijd en wij konden daar tot op zekere hoogte in meegaan. Tot de slotfase bleef het spannend en na de 1-1 was ik nog niet zo zeker of wij door zouden gaan.”