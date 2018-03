Roda JC verlengt contract met Belgische aanvaller Milts

'Ik ben schuldig, maar ik schaam mij niet voor mijn gedrag want ik ben geen politiek correcte trainer'

14:54 ,,Ik ben schuldig”, zegt Stijn Vreven drie dagen na zijn rode kaart tegen Feyenoord. Daarom legt hij zich neer bij zijn derde schorsing in vier maanden. Hij heeft in januari aan den lijve ondervonden dat het zinloos is om in beroep te gaan. De tijd die hij kwijt is aan de autoritjes naar Zeist en het voorbereiden van zijn verweer voor de tuchtcommissie besteedt hij liever aan NAC.