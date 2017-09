Roda JC staat fans te woord wegens benarde situatie

KNVB-beker Soap na dwaling arbiter duurt voort: Lisse naar de rechter

16:04 De KNVB leek met de uitspraak in 'De Zaak FC Lisse-Hoek' een voorlopig einde te maken aan de soap rondom het KNVB-bekerduel, maar er komt tóch nog een vervolg. De Nederlandse voetbalbond besloot dat de veelbesproken strafschoppenserie over moest, maar FC Lisse is het daar niet mee eens en spant een kort geding aan.