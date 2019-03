Roda JC ontslaat voormalig Halsteren-trainer Robert Molenaar

Gertjan Verbeek ‘Mentale weerbaar­heid staat onder druk bij Ajax’

10:05 Nadat Ajax eerder tegen PEC Zwolle nog met de schrik vrij kwam, leed de ploeg van Erik ten Hag zondag een dure nederlaag tegen AZ (1-0). Daardoor is de achterstand met koploper PSV weer opgelopen tot vijf punten. De scherpte lijkt er in competitieverband af bij de Amsterdammers, die in de Champions League juist zo formidabel presteren. Hoe kan dat?