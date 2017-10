Roda JC meldt overlijden van 'suikeroom' Nol Hendriks (80)

NAC - PEC Zwolle: 5 dingen die je moet weten over dit Avondje NAC

9:00 Na een historische zege in Rotterdam (Feyenoord werd met 0-2 verslagen, red.) staat NAC inmiddels weer met beide benen op de grond. Achtereenvolgens sloegen ADO Den Haag en Roda JC in de slotfase toe tegen de Bredanaars (beide 0-1). Aan trainer Stijn Vreven en zijn spelers de taak zaterdagavond tegen PEC Zwolle de ingezette serie nederlagen een halt toe te roepen. Vijf dingen die je moet weten over NAC - PEC Zwolle: