Roda JC heeft geen kind aan nieuwe hekkensluiter van Keuken Kampioen Divisie

Roosenda­ler Desley Ubbink geniet van het leven als voetbal­avon­tu­rier: ‘Het maakt me sterker als persoon’

15:00 Al vanaf zijn negentiende speelt Desley Ubbink (27) in het buitenland. Nu is de middenvelder uit Roosendaal neergestreken in Polen. ,,Al die avonturen hebben me sterker gemaakt als persoon.”