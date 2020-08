Roda JC haalt hard uit tegen Jong Ajax, Volendam morst punten bij Telstar

Roland Alberg opende na 21 minuten de score en zag zijn ploeg dankzij Jordy Croux, Kees Luijckx en Niek Vossebelt uitlopen naar een klinkende zege. Daarmee pakte het overigens niet direct de koppositie, want Excelsior en NAC beschikken over een beter doelsaldo. De Rotterdammers openden het nieuwe seizoen met een 1-6 zege op Jong PSV, terwijl NAC in eigen huis met dezelfde cijfers Jong AZ aan de kant schoof.