Roda hoopt aanvaller Malki binnenkort te contracteren

Verbeek niet naar Iran: 'Vrouw mag stadion niet in en ze hebben de doodstraf'

19:01 Gertjan Verbeek zit na zijn ontslag bij VFL Bochum (in juli) al een tijdje werkloos thuis, maar heeft qua aanbiedingen uit het buitenland niets te klagen. In Iran hadden ze de trainer graag willen hebben, maar daar had Verbeek zelf geen zin in.