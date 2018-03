Roda geeft vanavond startschot van actie voor reanimatiecursussen

Door Wilma Loop



Vijftienduizend kartonnen klappers zijn er gemaakt. En die moeten vanavond vlak voor aanvang van de wedstrijd tussen Roda en Heracles het ritme van een hartslag produceren. Het is het begin van een actie die navolging moet vinden bij alle Nederlandse profclubs onder het motto: Keep The Heartbeat Going.



Oud-voetballer Roel Brouwers is namens Roda bij de actie betrokken en hoopt dat straks in ieder geval alle clubs in de eredivisie de actie omarmen. Zelf leerde hij ruim een jaar geleden reanimeren. ,,Het is zo gemakkelijk, een cursus van twee of drie uur. Iedereen kan het en je kunt levens redden."



Het idee voor een reanimatie was er al langer, ook al voordat het incident met Ajax-speler Abdelhak Nouri gebeurde. Dat voorval laat wel zien dat iedereen met hartproblemen te maken kan krijgen en dat het overal kan gebeuren, ook op een voetbalveld.



Bij een hartstilstand zijn de eerste zes minuten cruciaal en dus is het belangrijk dat er mensen zijn die kunnen ingrijpen. Of met behulp van een defibrillator of via reanimatie. Brouwers: ,,Dus is het echt van belang dat er altijd mensen in de buurt zijn die kunnen ingrijpen." Om ook de jeugd de kneepjes te leren, pleiten Brouwers en Stichting Hartveilig er voor om reanimatielessen standaard op middelbare scholen in te voeren.



Maar eerst is er vanavond de allereerste heartbeat in Kerkrade die wat Brouwers betreft voor een ‘kippenvelmoment’ moet zorgen. En niet onbelangrijk het stokje wordt in de rust overgedragen aan Heracles in de hoop dat uiteindelijk alle clubs in ieder geval in de eredivisie de hartslag levend houden.