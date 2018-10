Robin van Persie stopt aan einde seizoen

,,Wanneer ik moet stoppen? Dat is normaal gesproken aan het einde van dit seizoen. Dat was ook de insteek‘’, zei hij vandaag in de Kuip waar hij vooruit keek naar de Klassieker van zondag in Amsterdam. ,,Ik ben straks 36 jaar, an ben ik 18 jaar prof geweest. En vanaf mijn vijfde jaar ben ik eigenlijk alleen maar bezig geweest met voetballen. Ik zie het ook niet zo dat mijn terugkeer bij Feyenoord pas geslaagd is, als we de landstitel pakken. Wanneer het wel geslaagd is? Dat is het eigenlijk al. Als je naar het hele plaatje kijkt. Ik was het plezier kwijtgeraakt. Zo wilde ik niet eindigen, zonder plezier.‘’

,,Dat plezier is teruggekeerd bij Feyenoord. Ik wil waardig als voetballer winnen. De bekerwinst was mooi, maar niet het meetmoment tussen wel of niet geslaagd. Ik wilde iets teruggeven, mijn ervaringen delen. Ik probeer mijn medespelers helpen. Ik zie het breder dan alleen een prijs omhoog houden of niet. Dat is wel het doel, dat spreekt de clubleiding ook uit. Maar of we nu wel of niet nog een prijs pakken is voor mij niet bepalend of mijn terugkeer geslaagd is of niet.‘’