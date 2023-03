Robin van Persie is trots op Tyrell Malacia: ‘Hij geeft jongeren in Nederland hoop’

,,Ik speelde met hem bij Feyenoord, dus ik wist hoe goed hij was, en nog steeds is, dat bewijst hij elke wedstrijd”, verklaarde Van Persie op de site van United. ,,Hij is nu actief op het hoogste niveau en speelt tegen de beste spelers. Hij geeft niet alleen de jonge spelers bij United hoop, hij geeft jongeren in Nederland hoop: als je goed speelt, is er een kans dat je ver komt en bij een team als ManU terechtkomt. Ik ben zo trots op hem.”