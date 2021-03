Robben traint weer mee met groep: ‘Hij heeft paar momentjes meegedaan’

Pas 44 minuten Robben komt ook in februari niet in actie: ‘Ik val van het ene in het andere, maar ben geen opgever’

5 februari Arjen Robben (37) zal ook in februari niet in actie komen voor FC Groningen. In maart moet dan duidelijk worden of een rentree van de oud-international nog wel realistisch is. Dat meldt de huidige nummer 6 van de Eredivisie op de website.