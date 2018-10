Robben sr. gaat talenten helpen bij FC Groningen

,,Hans Robben zal zich in die rol gaan bezighouden met het begeleiden van jonge spelers binnen de eerste selectie in de breedste zin van het woord'', aldus algemeen directeur Hans Nijland. ,,Zo zal hij coachen, adviseren en begeleiden op onderdelen als onderwijs, financiën en lifestyle en gaat hij ondersteuning bieden aan spelers die bij FC Groningen in een nieuwe omgeving terechtkomen.''



Robben was eerder jeugdtrainer bij de club. Zijn zoon Arjen doorliep de jeugdopleiding bij Groningen en debuteerde er in het betaalde voetbal.



Nijland: ,,We zijn zeer verheugd dat wij een beroep kunnen doen op iemand met de kennis en ervaring van Hans Robben in het nationale en internationale voetbal. Wij denken dat zijn tips en aanwijzingen zeker voor jonge spelers een enorme meerwaarde hebben."