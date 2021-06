Robben mist eerste training FC Groningen: ‘Arjen heeft nog geen beslissing genomen over zijn toekomst’

Robben (37) is er nog altijd niet uit of hij volgend seizoen wederom in het shirt van FC Groningen te bewonderen is. Vorig seizoen kwam hij in totaal in zes eredivisiewedstrijden in actie, waarna de 96-voudig Oranje-international ook het play-offduel met FC Utrecht speelde. ,,Ga ik door? Stop ik ermee? We gaan er nu eens rustig over nadenken", zei Robben nadat het seizoen voor FC Groningen erop zat.