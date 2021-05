Robben kan record van Johan Cruijff afpakken, kleurt Utrecht - PSV weer rood?

De laatste speelronde van dit seizoen wordt zondag afgewerkt. Ajax is kampioen, ADO en VVV degraderen. Dat staat al vast. In de strijd om Europees voetbal kan er nog genoeg gebeuren. Met behulp van databureau Opta blikken we vooruit op het laatste eredivisieweekend van dit seizoen.

AZ - Heracles Almelo

● Heracles is de favoriete tegenstander van AZ in de eredivisie. De Alkmaarders pakten gemiddeld 2,4 punten per wedstrijd tegen Heracles Almelo. Tegen geen enkel team, waar AZ meer dan tien keer tegen speelde in de eredivisie, is dit gemiddelde hoger. AZ won 24 keer van de 32 ontmoetingen met Heracles.

● Bij een zege eindigt AZ dit seizoen met 71 punten. Dit is een evenaring van het beste seizoen in de clubgeschiedenis van AZ. Het seizoen 2008/2009 en het seizoen 2017/2018 werden ook met 71 punten afgesloten. In 2009 was dit genoeg voor de landstitel.

● Owen Wijndal miste dit seizoen nog geen minuut in de Eredivisie en kan de tweede veldspeler deze eeuw worden die voor AZ 34 volledige wedstrijden in een seizoen speelt. Jeffrey Gouweleeuw deed dit in 2014/15.

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Heracles. © DPG Media Volledig scherm Vermoedelijke opstelling AZ. © DPG Media

FC Twente - ADO Den Haag

● FC Twente speelt niet graag tegen de nummer 18 van de eredivisie. De Tukkers wonnen slechts één van de laatste zeven eredivisieduels met ploegen die de dag als hekkensluiter begonnen.

● Ron Jans staat voor zijn 502e eredivisiewedstrijd als trainer. Dit betekent dat hij Piet de Visser voorbijgaat qua aantal gecoachte wedstrijden. Alleen Bert Jacobs (741), Han Berger (637) en Barry Hughes (563) coachten meer eredivisieduels.

● FC Twente gaf dit seizoen 330 voorzetten uit open spel. Dit leverde slechts één keer een doelpunt op. Alleen FC Emmen heeft een nog slechter gemiddelde als het gaat om voorzetten uit open spel met één goal uit 383 voorzetten.

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling ADO. © DPG Media Volledig scherm Vermoedelijke opstelling FC Twente. © DPG Media

FC Utrecht - PSV

● FC Utrecht – PSV is, samen met drie andere affiches, de eredivisiewedstrijd met de meeste rode kaarten. Al twaalf keer werd een rode kaart getrokken in de Galgenwaard als PSV op bezoek kwam. Tijdens de laatste editie mochten Nick Viergever en Jorrit Hendrix vroegtijdig vertrekken.

● Gyrano Kerk werd in zijn eredivisieloopbaan 99 keer teruggefloten voor buitenspel en kan de elfde speler worden die dat honderd keer overkomt, sinds deze data volledig bijgehouden wordt. alleen in 2017/18 (34 keer) stond Kerk vaker buitenspel dan in deze jaargang (22 keer).

● PSV kreeg de laatste twee uitwedstrijden geen goals tegen en kan voor het eerst sinds 2016 in drie opeenvolgende competitieduels buitenshuis de nul houden.

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling PSV. © DPG Media Volledig scherm Vermoedelijke opstelling FC Utrecht. © DPG Media

Feyenoord - RKC Waalwijk

● In eigen huis was Feyenoord trefzeker in de laatste twintig eredivisieduels met RKC Waalwijk. De laatste keer dat de Rotterdammers thuis niet scoorden tegen RKC was in april 1992. De wedstrijd eindigde in een bloedeloze 0-0.

● Eric Botteghin speelde al 265 eredivisiewedstrijden. Slechts vijf buitenlandse spelers haalden dit aantal deze eeuw. Sinds zijn debuut op 14 augustus 2011 speelden maar vier veldspelers meer wedstrijden in de eredivisie dan de Braziliaanse verdediger.

● RKC bleef de laatste elf uitwedstrijden zonder overwinning. De laatste keer dat een dergelijke reeks van de Waalwijkers langer duurde, was in 2006/2007. Toen kon RKC 22 uitwedstrijden op rij niet winnen in de eredivisie.

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling RKC. © DPG Media Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Feyenoord. © DPG Media

PEC Zwolle - FC Groningen

● Reza Ghoochannejhad is momenteel de topscorer van PEC Zwolle met zes treffers. PEC kende nog nooit een clubtopscorer met minder dan zeven treffers in een eredivisieseizoen.

● Ko Itakura kan de derde veldspeler worden die deze eeuw geen enkele minuut van het Eredivisieseizoen van FC Groningen mist. Dusan Tadic deed dit tijdens het seizoen 2011/2012 en Eric Botteghin miste geen minuut in 2014/2015.

● Arjen Robben kan de eerste speler worden met een periode van meer dan 20 jaar tussen zijn eerste en laatste eredivisiegoal. Op dit moment staat het record op naam van Johan Cruijff met 19 jaar en 180 dagen. Het is goed mogelijk dat zondag Robbens laatste kans is om dit te presteren.

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling FC Groningen. © DPG Media Volledig scherm Vermoedelijke opstelling PEC. © DPG Media

SC Heerenveen - Sparta

● Heerenveen staat op negen competitiezeges dit seizoen. Alleen in de eerste twee seizoenen op het hoogste niveau wonnen de Friezen zo weinig wedstrijden in een volledig seizoen. Extra opvallend is dat Heerenveen het seizoen juist uitstekend begon. De Friezen wonnen vijf van de eerste zeven wedstrijden.

● Als Sparta wint, eindigt het op 47 punten. Dit zou het beste eredivisieseizoen van de Rotterdammers zijn sinds 1995/1996. Sparta eindigde destijds op 53 punten.

● Abdou Harroui veroverde dit seizoen al 252 keer de bal. Fredrik Midtsjø van AZ is de enige middenvelder die dit Eredivisieseizoen vaker het balbezit heroverde voor zijn ploeg. De Noor deed dit 265 keer.

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Sparta. © DPG Media Volledig scherm Vermoedelijke opstelling SC Heerenveen. © DPG Media

Ajax - Vitesse

● Vitesse en Ajax spelen voor het eerst sinds 2014/15 drie keer tegen elkaar in één seizoen. Ajax won de twee eerdere edities. De Amsterdammers wonnen nog nooit drie keer van Vitesse in één seizoen. Opvallend genoeg lukte Vitesse dit wel. Tijdens het seizoen 2000/2001 wonnen de Arnhemmers alle drie de ontmoetingen met Ajax.

● Bij winst tegen Vitesse eindigt Ajax het eredivisieseizoen op 88 punten. Sinds de invoering van het driepuntensysteem, kwam het slechts twee keer voor dat dit aantal gehaald werd. Ajax pakte tijdens het seizoen 1997/1998 een recordaantal van 89 punten en PSV haalde tijdens het seizoen 2014/2015 ook 88 punten.

● Erik ten Hag kan tegen Vitesse een persoonlijk record evenaren. Ajax is momenteel 22 eredivisiewedstrijden op rij ongeslagen. In 2019 bleef de trainer 23 eredivisieduels op rij ongeslagen met Ajax.

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Vitesse. © DPG Media Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Ajax. © DPG Media

VVV-Venlo - FC Emmen

● VVV-Venlo won zeven van de laatste tien thuisduels met FC Emmen in alle competities. Het hield bovendien in zeven van deze tien wedstrijden de nul.

● VVV scoorde vijf keer in het heenduel met FC Emmen. De laatste keer dat de Venlonaren meer dan zes doelpunten maakten tegen een specifieke tegenstander in een Eredivisieseizoen was tegen PEC Zwolle in 1988/89. VVV scoorde dat jaar acht keer tegen PEC.

● Georgios Giakoumakis kan de eerste topscorer van de eredivisie worden die uitkomt voor VVV-Venlo. De Griek kan ook de eerste topscorer worden die met zijn team lager dan elfde op de ranglijst eindigt.

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling FC Emmen. © DPG Media Volledig scherm Vermoedelijke opstelling VVV. © DPG Media

Willem II - Fortuna Sittard

● Willem II tegen Fortuna Sittard is een duel tussen twee clubs die moeite hebben met standaardsituaties. Willem II kreeg dit eredivisieseizoen 20 doelpunten tegen uit standaardsituaties. Fortuna Sittard incasseerde 19 tegendoelpunten op deze manier. Daarmee zijn dit de twee slechtste ploegen op het gebied van standaardsituaties verdedigen.

● Slechts drie spelers hadden dit eredivisieseizoen meer succesvolle dribbels dan Mike Trésor (70) en Vangelis Pavlidis (69) van Willem II.

● Sinds zijn debuut voor Willem II op 20 januari 2019 kwam Vangelis Pavlidis, exclusief strafschoppen, tot 26 treffers in de Eredivisie. Alleen Donyell Malen (34), Bryan Linssen (28) en Myron Boadu (27) maakten sindsdien meer treffers, zonder strafschoppen.

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Fortuna Sittard. © DPG Media Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Willem II. © DPG Media