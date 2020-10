Robben als een kind zo blij met nieuwe rentree: ‘De klok ging te snel, ik wilde nog wel effe door’

Uiteraard blikte hij na afloop nog even terug op die eerder opgelopen blessure. ,,Dat was wel het slechtst denkbare scenario. Het was even schelden en vloeken, maar ik heb al vrij snel de knop weer omgezet”, sprak hij bij FOX Sports. ,,Opstaan en doorgaan. Nu moet ik lekker doorbouwen. Dit was het eerste kwartier weer, een mooie stap. Nu is het doel om twee, drie wedstrijden in de benen te krijgen en wat stabieler te worden.”