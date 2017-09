Rob Slotboom stapt uit raad van commissarissen Feyenoord

Blokland stapte in december uit het controlerend orgaan omdat hij moest constateren dat zijn invloed op het dagelijks beleid minimaal was geworden. Het boegbeeld van de investeerders vond dat president commissaris Gerard Hoetmer steevast het spoor volgde van technisch directeur Martin van Geel en maling had aan de mening van andere leden binnen de raad van commissarissen.



Slotboom was volgens insiders toen al dezelfde mening toegedaan, maar de voormalig jeugdspeler van de club had in die periode nog wel het idee dat hij als commissaris een zinvolle bijdrage zou kunnen leveren. Negen maanden later zou ook hij Hoetmer als een alleenheerser in de Kuip zien. Bovendien werden diverse belangrijke beslissingen binnen de club door Hoetmer en de clubleiding aan Slotboom vanuit het niets als een voldongen feit gepresenteerd, slechts enkele minuten voor de club die feiten naar buiten zou brengen via de eigen mediakanalen. Slotboom geeft aan in deze fase nog niet naar buiten te willen treden over zijn vertrek.