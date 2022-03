RKC wacht op papier kansloze missie op bezoek bij Ajax

Clarence Seedorf bekeert zich tot de islam: ‘Ik heb mijn naam niet veranderd’

Clarence Seedorf (45) heeft zich tot de islam bekeerd. De voormalig voetballer van Oranje is getrouwd met de islamitische zakenvrouw Sophia Makramati. ,,Ik ben erg blij en verheugd om me aan te sluiten bij alle broeders en zusters over de hele wereld. Vooral mijn schattige Sophia heeft me meer diepgang geleerd over de islam.’’

