RKC Waalwijk neemt met Anita (31) volgende ex-international op proef

Een paar jaar geleden probeerde hij hetzelfde bij Willem II. De Tilburgse club huurde hem een jaar van Leeds United. Anita arriveerde in Tilburg kort nadat hij een enkeloperatie had ondergaan. De gevolgen daarvan droeg hij zichtbaar met zich mee. Het vergt een lange periode van herstel na zo'n operatie. Anita zou nu weer topfit zijn.

Twee oefeninterlands en EK-kwalificatieduel

Anita is op 4 april 1989 in Willemstad op de Antillen geboren. Hij kreeg zijn opleiding bij Ajax. In 2012 verhuisde hij naar Newcastle United waar hij vijf jaar bleef. Het onlangs naar de Premier League gepromoveerde Leeds United werd de volgende werkgever van Anita. Mede door zijn enkelblessure was dat niet zo'n succes. Hij ging op huurbasis naar Willem II, kreeg bij Leeds geen kans meer en kwam uiteindelijk in Bulgarije terecht.