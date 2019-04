RKC Waalwijk keert terug naar natuurgras

NAC-trai­ner Brood verwachtte er meer van: ‘Dit moet veranderen, anders redden we het niet’

0:25 De teleurstelling is groot, zegt Ruud Brood. De trainer verwachtte er veel meer van. En met hem de 19.000 mensen in het stadion die andermaal van een koude kermis zijn thuis gekomen. ,,We hadden hier moeten winnen, klaar. De afstand blijft moeilijk.”