RKC versus Go Ahead Eagles: welke club voegt het meeste toe aan de eredivisie?

In een van de finales van de play-offs om promotie/degradatie staan RKC Waalwijk en Go Ahead Eagles tegenover elkaar. Een vergelijkend warenonderzoek over welke promovendus de eredivisie het meest verrijkt.

Ranglijst

Op basis van de stand in de Keuken Kampioen Divisie valt te concluderen dat Go Ahead Eagles de betere ploeg is. De Deventenaren deden voor de winterstop nog mee om het kampioenschap, maar lieten het in de tweede seizoenshelft afweten. Het team van John Stegeman eindigde uiteindelijk vijfde. Dit tegenover de achtste plek van de RKC Waalwijk.

Historie

Ook vanuit historisch oogpunt trekken de Deventenaren aan het langste eind. The Eagles bestaan 116 jaar, waar de ploeg van Fred Grim ‘slechts’ 78 jaar lang bestaat. De Deventerse volksclub heeft met de Adelaarshorst bovendien een stadion met een unieke locatie - midden in een woonwijk aan de Veldkampstraat.

De grasmat

RKC Waalwijk heeft aangekondigd aankomend seizoen op natuurgras te spelen. Go Ahead Eagles speelt al geruime tijd op echt gras. In die zin is er sprake van een gelijkspel.

Toeschouwersaantallen

Voor de ambiance kun je beter naar de Adelaarshorst dan naar het Mandemakers Stadion gaan. Het gemiddelde toeschouwersaantal in de Adelaarshorst bedroeg afgelopen seizoen 8.410. In het Mandemakers Stadion liggen die aantallen aanzienlijk lager, met een gemiddelde opkomst van 2.663 supporters. Ook de capaciteit van het stadion in Deventer is groter. Daar passen zo’n 10.000 supporters, in Waalwijk 2.500 minder.

Financiën

De begrotingen van de Deventenaren en de Waalwijkers liggen dicht bij elkaar. Bij Go Ahead bedroeg die afgelopen seizoen 4,5 miljoen euro, bij RKC lag deze iets lager met 4 miljoen euro. Dat bedrag zal komend seizoen mogelijk stukken hoger liggen bij de Waalwijkers. RKC heeft met de transfer van Frenkie de Jong - die de gezamenlijke jeugdopleiding van Willem II en RKC doorliep - een leuke financiële meevaller gehad. De club zou naar verluidt ruim vijf miljoen euro tegemoet kunnen zien en is van plan om daarmee het huidige kunstgras te vervangen voor natuurgras.

Conclusie

Op basis van bovenstaande punten zou je kunnen concluderen dat Go Ahead Eagles meer toevoegt aan de eredivisie dan diens RKC Waalwijk, hoewel het natuurlijk altijd een kwestie van smaak blijft. Voetballend gezien liggen de ploegen echter dicht bij elkaar, dus is het nog maar even afwachten wie zich uiteindelijk tot promovendus mag kronen.

Volledig scherm Go Ahead Eagles speler Jeroen Veldmate viert het scoren van de 1-0 tegen FC Den Bosch in de halve finales van de play-offs. © Erik Pasman