RKC vergeet in Duitsland te stunten tegen de grote namen van Olympique Marseille

Noa Lang gaat met PSV voor een Brabants feestje: ‘Ik weet dat ik meer waard ben dan 15 miljoen’

“Brabantse nachten zijn lang. Nu een keer met Noa Lang”, vertelde de topaankoop van PSV dinsdag langs het trainingsveld in Oostenrijk. Hij is niet alleen razendsnel op het veld, maar ook rap van de tongriem gesneden en steekt zijn ambities niet onder stoelen of banken. ,,Het wordt hoog tijd om kampioen te worden.”