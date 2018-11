RKC-trainer Grim voelt mee met debutant Zielschot: ‘Ze laten hem met z'n allen zakken’

Vanuit Eindhoven werd kort voor rust via social media jolig gevraagd of RKC dit keer soms met het B-team speelde. Jong PSV leidde op dat moment immers met 1-4 in Waalwijk. Mede omdat het dit keer geen kind had aan het elftal dat tien dagen geleden nog het 'grote' PSV verrassend uit de beker had gewipt.