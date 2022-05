RKC sluit seizoen af met knappe zege op AZ

Algemeen directeur Frank van Mosselveld zei voor de wedstrijd in de perskamer al dat het lang geleden is dat hij zo relaxed naar een wedstrijd kon gaan kijken. En dat dat wel héél lekker aanvoelde. Dat er voor beide ploegen niets op het spel stond, was niet per se heel duidelijk. AZ begon sterker, maar Finn Stokkers opende na 18 minuten verrassend de score. Na goed werk van Lennerd Daneels en een prima voorzet van Saïd Bakari kon Stokkers van dichtbij binnen schieten: 0-1.

AZ was het daarna even kwijt, speelde ontzettend slordig en kreeg regelmatig een fluitconcert vanaf de tribunes te horen. Maar toen dat publiek al massaal opgestaan was om wat drinken te halen, in enige minuut van de extra tijd, scoorde AZ alsnog. Uit een corner kopte Dani de Wit de bal in, vermoedelijk zal de goal op naam komen van Lars Nieuwpoort. De RKC-verdediger roste de bal in eigen doel, al was de inzet van De Wit er zonder zijn tussenkomst ook wel in gegaan.