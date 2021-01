RKC raakt aansluiting kwijt na nieuwe nederlaag

Op een ander veld had VVV’er Georgios Giakoumakis er deze woensdagavond slechts een helftje voor nodig om drie doelpunten te maken. Datzelfde doelpuntenaantal sprokkelde RKC Waalwijk in de afgelopen zes wedstrijden bij elkaar. Dat daar het probleem ligt, werd in het duel met Fortuna maar weer eens pijnlijk duidelijk.



Nadat Fortuna via Mats Seuntjens na een kwartier de paal had geraakt, was het RKC dat probeerde op te bouwen. De Waalwijkers hadden moeite met het vlugge drukzetten van de Limburgers, maar kwamen er een aantal keer goed uit. Keeper Yanick van Osch bracht redding op schoten van Lennerd Daneels en Paul Quasten.



Maar daarnaast leek het af en toe of niet alleen Thijs Oosting nieuw is in de basiself, maar dat de spelers elkaar allemaal pas amper kenden. De ene na de andere verkeerde pass werd gegeven en de afgelopen thuiswedstrijden prima spelende Paul Quasten verbaasde met misplaatste hakjes.

Pas in de slotfase kreeg RKC de bal er wél in. Anas Tahiri schoot tien minuten voor tijd nog op de paal, maar David Min was enkele minuten later wel trefzeker. Hij kopte zijn eerste eredivisiedoelpunt binnen en zorgde daarmee voor spannende slotminuten. De gelijkmaker zat er echter niet meer in.

