RKC na winnen degradatiekraker hofleverancier in Elftal van de Week

RKC speelde afgelopen vrijdag in de 1-0 gewonnen degradatiekraker tegen FC Emmen in speciale carnavalsshirts en dat beviel de selectie van Fred Grim wel. Maar liefst drie spelers behaalde het Elftal van de Week, waardoor RKC hofleverancier is.

Matchwinnaar Ahmed Touba was de beste aan de kant van de Waalwijkers en ontving een 8. Ook Said Bakari (7,5) en Lennard Daneels (7) hadden een belangrijk aandeel in de zege en kregen een plekje in het elftal.

Naast Touba kregen ADO Den Haag-keeper Martin Fraisl en FC Twente-middenvelder Ramiz Zerrouki een 8. Fraisl speelde een geweldige wedstrijd in het 2-2 gelijkspel tegen PSV. De winteraankoop liet in zijn tweede wedstrijd direct zien wat hij in zijn mars heeft. Zerrouki was heer en meester op het middenveld, waardoor er met 0-2 werd gewonnen van Vitesse.

Feyenoord en Ajax leverde allebei twee spelers af. Jens Toornstra (1 goal, 1 assist) ontving een 7,5. Marcos Senesi een 7 na de 5-0 zege op Willem II. Ajax won op bezoek bij Heracles met 0-2 dankzij het tanden Davy Klaassen (7) en Sébastien Haller (7,5), die allebei scoorden en een assist afleverden.

Verder ontvingen Gabriel Gudmondsson en Mimoun Mahi een plek in het elftal. Gudmundsson (6,5) gaf voor FC Groningen de assists in de 1-0 gewonnen wedstrijd tegen PEC Zwolle. Invaller Mahi (7,5) maakte in 35 minuten tijd twee doelpunten voor FC Utrecht tegen VVV-Venlo (3-1).