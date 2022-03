RKC bezorgt Vitesse horrorweek met uitzege in Arnhem

Voor Joseph Oosting was het een bijzonder duel. Als coach van RKC nam hij het op tegen Vitesse, de ploeg waar hij tot voor kort werkzaam was als assistent van Thomas Letsch. De extra kennis over de Arnhemmers wierp zijn vruchten in eerste instantie echter niet af: al na zes minuten stond RKC op achterstand. Doelman Etienne Vaessen zag er slecht uit bij een schot uit de tweede lijn van Maximilian Wittek. De afgelopen weken was de doelman juist zo betrouwbaar, maar nu schoof hij de bal recht in de voeten bij Lois Openda, die het buitenkansje benutte.