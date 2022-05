Ritsu Doan is gewild bij Mainz en andere clubs: PSV bepaalt hoge vraagprijs

De transferrechten van Doan zijn afgelopen jaar meer waard geworden, zo is het oordeel binnen PSV. Trainer Roger Schmidt wist hem op een goede manier te raken, waardoor de Japanner weer vertrouwen heeft gekregen in zijn ontwikkeling bij PSV. Twee jaar geleden had hij het in Eindhoven wel gezien, na een teleurstellend seizoen 2019-2020. Hij had zich meer voorgesteld van de situatie en verkaste op huurbasis voor een jaar naar Arminia Bielefeld, dat ook een koopoptie had bedongen.