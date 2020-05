Rinus Michels-awards, onze top 3: Lukkien, Advocaat en Slot

Door Maarten Wijffels



Henk de Jong was er deze week duidelijk over. Hij had donderdagavond net gehoord hoe de rechter definitief een streep zette door de promotiekansen van zijn club, toen de Cambuur-trainer zei: ,,Oke, we leggen ons erbij neer. Maar ik hoop dat ze ons dan wel die (kampioen)schaal geven. Gewoon los van wel of niet promotie. Wij zouden kampioen zijn geworden, die schaal staat daar symbool voor.”

Arne Slot (21%) Mocht De Jong er trek in hebben, dan kan hij ook nog best een pleidooi houden voor het uitreiken van een andere prijs. Eén die hem dan ongetwijfeld persoonlijk was toegekomen: die van beste trainer/coach in de Keuken Kampioen Divisie. Met elf punten voorsprong op de nummer drie en met goed en leuk voetbal. De bekerwedstrijd tegen Feyenoord in december was bijvoorbeeld reclame voor de sport. En dan miste Cambuur die avond nog zijn topscorer bij de nipte 1-2 nederlaag.



De vraag is wie De Jong een divisie hoger had vergezeld. Erik ten Hag, de winnaar van vorig seizoen, finishte met Ajax weer als nummer één in de voortijdig afgebroken competitie, maar verhoudingsgewijs sprong de prestatie van de volgende drie coaches nog meer in het oog.

Kandidaat 1: Dick Lukkien

Voor het tweede seizoen op rij hield hij FC Emmen in de eredivisie. Met bescheiden middelen en herkenbaar en aantrekkelijk spel werd een fraaie twaalfde plaats bereikt. De grote kracht: de fabelachtige thuisbalans. Voordat de competitie in maart werd stopgezet, verloor Emmen in Drenthe voor het laatst in augustus 2019. Lukkien gelooft in de kracht van communicatie: elke trainer heeft verstand van voetbal, elke trainer heeft een visie, maar wil je in de uitvoering naar perfectie toe, dan moeten spelers méér geven dat ze op dat moment denken te kunnen. Dat is zijn motto. ,,Het gaat om de laatste twee, drie procent en hoe je die eruit krijgt. Ik denk dat communicatie daarin de sleutel is.’’

Kandidaat 2: Dick Advocaat

Niet kapot te krijgen, deze jonge hond van 72 jaar. Advocaat reanimeerde Feyenoord, een club die troosteloos middenmoter was bij zijn aantreden in de herfst. Advocaat hield het simpel in zijn eerste weken: hij stortte eerst het beton voor een meer solide verdediging. En legde de nadruk op eerst maar weer eens winnen, al is het superlelijk met 1-0 thuis tegen PEC. Advocaat gaf Feyenoord weer smoel en maakte Steven Berghuis aanvoerder. De belangrijkste speler ‘leverde’ al snel elke week en werd na de winterstop de beste speler in de competitie. Hoe ver was Feyenoord nog gekomen in de jacht op Ajax en AZ als de competitie zou zijn afgemaakt…?

Kandidaat 3: Arne Slot

De assistent die hoofdcoach wordt bij dezelfde club, dat kan jammerlijk mis gaan, zagen we al vaker. Maar bij Slot lijkt het alsof hij AZ al jaren leidt. Onder zijn leiding is het spel verzorgd, aantrekkelijk en worden spelers zichtbaar beter. Myron Boadu en Calvin Stengs debuteerden dit seizoen als internationals in Oranje. En er is nog een reden waarom Slot deze nominatie voor eredivisietrainer van het jaar zeer verdient. Ga het maar doen in je eerste seizoen: een half jaar lang nooit thuis spelen door een ingestort dak en tóch een elftal op kampioenskoers houden. Met een veel lager budget ook dan Ajax en PSV.