Rienstra belt FOX: 'Waarom geen Willem II - Heerenveen op tv?'

Hake weg als trainer van FC Twente, voormalig NAC-assistent Pusic opvolger

11:39 FC Twente heeft René Hake uit zijn rol als hoofdtrainer van de club gezet. Hij gaat volgens Twente 'in een andere rol verder'. Assistent Marino Pusic, van de juli 2013 tot oktober 2014 bij NAC nog de assistent van Nebojsa Gudelj, neemt zijn taken voorlopig over. De club gaat wel op zoek naar een nieuwe trainer.