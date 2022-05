Rick Karsdorp dompelt oud-teamgenoten in rouw: ‘Heel raar, was ook een van mijn slechtste wedstrijden

,,Ik denk dat mijn familie en schoonfamilie ook blij voor me zijn. Iedereen kent het verhaal van mijn vader en broer: zij zijn groot Feyenoord-supporters, maar familie komt altijd eerst dus ze zullen gejuicht hebben bij de 1-0 voor ons", antwoordde Karsdorp bij Veronica op de vraag of hij de enige Feyenoorder zou zijn die niet teleurgesteld was.

De 27-jarige verdediger speelde bijna zijn gehele jeugd voor Feyenoord en tussen 2014 en 2017 speelde hij ook in het eerste elftal in de Kuip. Na de landstitel in 2017 vertrok hij naar AS Roma, dat hem in het seizoen 2019/2020 verhuurde aan Feyenoord. ,,Dit betekent heel veel voor me. Ik heb het de eerste twee jaar niet makkelijk gehad bij AS Roma. Toen weer verhuurd aan nota bene Feyenoord en vervolgens weer een operatie gehad. Daarna heb ik gewoon 100 wedstrijden in twee seizoenen gespeeld dus ik ben nu helemaal terug.”

Volledig scherm Rick Karsdorp en José Mourinho. © ANP

Over zijn eigen spel was Karsdorp niet erg positief: ,,Dit was een van mijn slechtste wedstrijden. Het is heel raar om voor het eerst tegen oud-teamgenoten te spelen. Het was gewoon heel vreemd. Ik kreeg kramp na zestig minuten, wat normaal gesproken niet zo is. Een apart gevoel, maar het maakt niet uit als je wint.”

Of het een typische Mourinho-zege was voor AS Roma? ,,Ik heb het in de media gelezen: AS Roma gaat de 1-0 scoren en dan gooien ze alles dicht... Dat is ook wel zo. We weten dat we verdedigend heel sterk zijn. In de eerste helft hebben we helemaal geen kans weggegeven, in de tweede helft een paar. Het was degelijk, misschien wel een Mourinho-overwinning, ja", aldus Karsdorp, die volop gaat genieten de komende dagen: ,,Het is de eerste Europese prijs dus ik hoop op een heel groot feest.”

Bekijk hieronder de samenvatting van AS Roma - Feyenoord.