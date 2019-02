Reuzendoder Feyenoord moet zelf een reus worden

Aangesla­gen Van der Gaag niet van plan om op te stappen: ‘Dat is niet aan mij, dat is aan anderen’

11:55 De holle blik in zijn verdrietige ogen zegt veel, alles eigenlijk. Na zijn korte analyse staart Mitchell van der Gaag vrijdagavond omstreeks elf uur in de volgepakte perszaal in het oneindige niets weerloos voor zich uit. ,,Ik voel me in de steek gelaten, ik sta hier met een slecht gevoel."