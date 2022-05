René Kolmschot moet Heracles in de eredivisie houden: ‘Afgelopen week was een rollercoaster’

René Kolmschot heeft goede hoop dat Heracles Almelo zich in de eredivisie weet te handhaven. Dat zei de interim-trainer, die maandag naar voren werd geschoven toen de clubleiding afscheid nam van hoofdcoach Frank Wormuth. Dat besluit werd genomen na de nederlaag tegen Sparta (1-3) op de laatste speeldag, waardoor Heracles als zestiende eindigde en veroordeeld is tot de play-offs.

,,Afgelopen week was een ‘rollercoaster’. Het verlies tegen Sparta Rotterdam was een enorme deceptie”, aldus Kolmschot, die assistent was van Wormuth. ,,De knop moet nu om en we moeten er samen op vertrouwen dat het goed komt en we ons handhaven in de eredivisie.”

De 53-jarige Kolmschot, oud-speler van Heracles, weet nog niet of hij woensdag in de eerste wedstrijd tegen Excelsior kan beschikken over Mats Knoester. De aanvoerder, die tegen Sparta het gehele duel meedeed, is lichtgeblesseerd.

Excelsior rekende in de eerste ronde van de play-offs af met Roda JC. Kolmschot: ,,Excelsior heeft niets te verliezen. Ze hebben met Reuven Niemeijer en Thijs Dallinga twee spelers in huis die makkelijk doelpunten kunnen maken en daarachter staat Mats Wieffer, een jongen uit deze regio die het goed doet in Rotterdam. Wij hebben ook een goede ploeg en moeten laten zien wat we kunnen.”