Remko Pasveer mocht het laten zien onder lat bij Ajax: ‘Je moet blijven presteren, alleen maar goed’

,,Tegen mij is gezegd dat ik vandaag speel. Dat is de situatie en meer is er eigenlijk niet gezegd”, vertelde de keeper. ,, Het is zoals het is, iedereen doet zijn best om te spelen, we willen allemaal graag spelen. Je moet blijven presteren, ik denk dat dat alleen maar goed is.”

Pasveer zag hoe Ajax tegen Fortuna in de eerste helft veel balbezit had, maar bij rust met 1-0 achter stond. ,,Na de eerste helft ben je wel opgelucht met dit resultaat”, zei Pasveer. Over de prestaties van zijn team na rust was hij meer tevreden: ,,Van de tweede helft word je wel blij. Het gaat erom wat je doet met balbezit, dat je kansen creëert. Dat hebben we in de eerste helft niet goed gedaan. We waren te traag, wisselden te weinig van kant. In de tweede helft hebben we dat denk ik heel goed gedaan. Tactisch hebben we het iets anders neergezet na rust, dat pakte heel goed uit.”

Volledig scherm Remko Pasveer (uiterst rechts). © Pro Shots / Johan Manders

Trainer Schreuder: ‘Ik leer hier ook van’

Ajax-trainer Schreuder gaf bij ESPN toe dat zijn plan voor rust niet werkte. ,,Ik leer hier ook van. Een trainer moet ook in de spiegel kijken”, zei hij. ,,Dat heb ik ook tegen de jongens gezegd. Ik dacht dat we het ook zo konden doen als in de eerste helft, maar dat bleek niet zo goed te gaan. Dan moet je ingrijpen. Daar ben je trainer voor. Je weet dat je goede wissels op de bank hebt.”



Het verschil tussen de eerste en tweede helft van Ajax was groot. ,,Ik denk dat we slordig waren in de eerste helft. Met een tegenstander die goed georganiseerd stond, heel laag op eigen helft", aldus Schreuder ,,We waren slordig aan de bal, te weinig beweging. De eerste helft was niet goed van onze kant, de tweede helft was een stuk beter.”

Volledig scherm Alfred Schreuder (l). © Pro Shots / Marcel van Dorst

Met twee invallers in de tweede helft liep het een stuk soepeler bij de Amsterdammers. Schreuder: ,,Dat kenmerkt dat je een grote club bent, veel wisselmogelijkheden. Daar vroeg de wedstrijd ook om. Je wilt ook een signaal geven dat je niet tevreden bent. In eerste helft hoop je door combinatiespel er doorheen te komen, dat lukte niet.”

Klaassen scoorde met z'n nop

Davy Klaassen viel na rust in en zorgde voor de gelijkmaker. Al was dat met het blote oog amper te zien na de voorzet van Kenneth Taylor. ,,Ik raakte hem nog, maar echt met m'n nop", aldus Klaassen na het duel bij ESPN. ,,Maar ik denk inderdaad dat het niet goed te zien was. Ik voelde echt dat ik 'm met m'n nop raakte, dus dat was top. Anders zat ie ook, maar hij is van mij, sorry.”



Klaasen begon dus op de bank bij het team van Schreuder ,,Je hebt weleens wedstrijden dat eerste helft niet lukt. Met de dubbele wissel (bij het begin van de tweede helft, red.) wil de trainer wat bewerkstelligen. Dat is gelukt", keek Klaassen terug. ,,Gelukkig maken we snel 1-1 en 1-2. Dat speelt wel wat lekkerder. Na die vrije trap kan het nog verkeerd vallen. Maar na de 1-3 had ik niet het gevoel dat het nog mis zou gaan.



Over het ontbreken in het basisteam: ,,Ik ben daar natuurlijk niet blij mee. Maar ik denk dat ik goed inviel.”

Volledig scherm Davy Klaassen (l) na de 1-1. © Pro Shots / Marcel van Dorst

